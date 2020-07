Truffa alla Usl da centinaia di migliaia di euro, denunciato titolare di una società

Truffa ai danni dello Stato. I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno denunciato il rappresentante di una società, chiamato a rispondere di una truffa finalizzata a fruire dei rimborsi previsti per agevolare le persone che soffrono di celiachia. L'impresa ha richeisto 330mila euro di rimborsi per la vendita di 63mila prodotti. Il titolare ora rischia fino a 5 anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle la società, regolarmente accreditata presso la USL, richiedeva i rimborsi previsti dalla normativa di settore, certificando di avere venduto prodotti che, in realtà, non erano mai stati ceduti. In alcuni casi, il beneficio è stato chiesto per prodotti venduti a soggetti che non avevano diritto ad alcun rimborso.

L'azienda, spiegano dalla Guardia di Finanza di Perugia, riconosceva ai clienti degli “abbuoni” e delle agevolazioni vietate dalla normativa di settore, concedendo agli acquirenti (quelli veri) dei vantaggi indebiti che potevano essere considerati una forma di concorrenza sleale.