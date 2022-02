Documenti falsi e studenti fantasma alla Stranieri, dottoranda chiusa nello stanzino e minacciata: "Prenditi la colpa di tutto"

Gli studenti cinesi si dovevano pre iscrivere per poter ottenere i documenti di espatrio per motivi di studio all’Università per stranieri di Perugia, per seguire i corsi di lingua e cultura italiana denominati Turandot e Marco Polo.

Secondo la Procura di Perugia il trucco che ha provocato un buco di 3 milioni e 900mila euro nel bilancio dell’ateneo perugino, risiederebbe proprio in questa pre iscrizione, non concordata in sede di consiglio d’ateneo e non approvata neanche in seguito.

I sostituto procuratori Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti contestano a cinque persone, tre italiani e due cinesi, il reato di truffa per avere instaurato “una prassi per le iscrizioni, differenziale rispetto a quella relativa a tutti gli altri corsi, tale per cui venivano rilasciati, dietro semplice presentazione da parte delle agenzie cinesi di una lista di studenti, i certificati di preiscrizione necessari per l'ottenimento dalle Autorità diplomatiche del visto di ingresso, con relativa quietanza di pagamento senza che potesse essere controllato né preventivamente, né successivamente l'abbinamento dei pagamenti con gli specifici nominativi di studenti a cui erano riferiti”, in aggiunta avrebbero predisposto “due convenzioni” con firma “apposta da terzo non identificato” con una agenzia che aiutava gli studenti a sistemarsi in Italia e che riconosceva loro “provvigioni del 37% e del 39% sulle tasse di iscrizione degli studenti cinesi ... mai approvate dagli organi deliberativi dell'Università”.

Così facendo risultavano iscritti anche “47 studenti che non avevano mai formulato alcuna istanza e attestando falsamente che gli stessi avrebbero soggiornato presso l'Adisu, inducevano in errore gli organi amministrativi e di controllo dell'Università per Stranieri circa l'avvenuto regolare pagamento dei diritti di iscrizione”. Fatti accertati tra il 2015 e il 2019 che avrebbero provocato il “mancato incasso dei medesimi diritti di iscrizione per un importo non inferiore a 3.900.000 euro”.

Per quanto riguarda l’accusa di falsità ideologica la Procura contesta la redazione “di concerto con il Rettore e coadiuvato dal responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, le proposte dei documenti contabili di sintesi pubblici previsionali e consuntivi (poi rivelatasi falsa, ndr), nella piena consapevolezza che le procedure da esso predisposte, adottate e imposte ai diversi Uffici operanti sotto la sua direzione e coordinamento impedivano l'abbinamento dei pagamenti con gli specifici nominativi di studenti a cui erano riferiti e iscrivendo i ricavi derivanti dal Progetto Marco Polo e Turandot (avente ad oggetto la somministrazione di corsi di lingua e cultura italiana a studenti di nazionalità cinese) esclusivamente sulla base degli incassi, attestava falsamente nella proposta dei bilancio”.

Nel 2016 risulta che che i “Proventi per la didattica ... alla data di chiusura dell'esercizio 2015, erano di euro 4.860.813, quando in realtà detti proventi erano pari a euro 5.908.647, mentre i “crediti di studenti per tasse e contribui alla data di chiusura dell’esercizio 2015, erano pari a euro zero, quando in realtà detti crediti erano pari ad euro 846.263,37” e che “le maggiori entrate dell'esercizio 2015 rispetto all'esercizio 2014 derivanti dal Progetto Marco Polo e Turandot, erano di euro 818.024, quando in realtà tali maggiore entrate erano di Euro 1.878.867”.

Stessa situazione nel 2017, quando i “proventi per la didattica alla data di chiusura dell’esercizio 2016, erano di euro 4.221.328, quando in realtà detti proventi erano pari euro 4.893.567” e i “crediti di studenti per tasse e contributi erano pari a euro 308, quando in realtà detti crediti erano pari ad euro 1.686.464,13”.

Nel 2018 dichiarati “euro 4.220.996, quando in realtà detti proventi erano pari euro 5.005.588” e nel “conto mastro, denominato ‘Tasse programmi particolari’ era falsamente indicato per euro 970.728,39 a fronte di effettivi euro 1.755.320,00”.

Sul finire del 2018, però, qualcuno aveva iniziato a fare dei controlli, accorgendosi che qualcosa non andava. Così dal Servizio Segreteria Corsi di Lingua relativa ai pagamenti delle tasse di iscrizione ai citati corsi Marco Polo era stato chiesto un accertamento che uno degli imputati non effettuava, ma faceva risultare come fatto e con tutte le tasse riscosse “quando in realtà risultava ancora da incassare la somma di euro 679.565,49 per l'anno accademico 2014/2015 e la somma di euro 833.489,42, per l'anno accademico 2015/2016 ancora dovuta per tasse di iscrizione relative ai citati corsi, somma poi mai riscossa dall'Ateneo”.

Una dottoranda, infine, aveva scoperto quanto avvenuto e avrebbe dovuto prendersi tutta la colpa, come firmataria dei documenti falsi. Al suo rifiuto era stata rinchiusa in uno stanzino da un altro degli imputati, accusato di violenzo o minaccia per commettere un reato, che “la minacciava attraverso le seguenti frasi: ‘tu sei l'anello più debole della catena. Non mi serve il colpevole ma un colpevole. Se tu dici di aver firmato la possiamo chiudere come un errore amministrativo interno’ per costringerla o comunque determinarla a concorrere nel delitto di truffa ai danni dello Stato mediante falsa dichiarazione di aver sottoscritto le convenzioni con le agenzie cinesi del 16 gennaio e del 10 ottobre 2015, inducendo in errore l'Università per Stranieri di Perugia circa la sussistenza di validi titoli negoziali recanti una scontistica mai approvata dallo stesso Ateneo”.

I cinque indagati sono difesi dagli avvocati Francesco Falcinelli, Giosuè Naso, Michele Gamboni, Simona Garone e Rossano Monacelli.