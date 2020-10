Incassa 1.500 euro ma non consegna il tagliaerba venduto online: denunciato un 55enne

A quattro mesi dalla truffa pensava forse di averla scampata, ma le indagini della polizia sono andate avanti e alla fine un 55enne italiano, truffatore seriale, è stato scoperto e denunciato.

A mettere in azione gli agenti del Commissariato di Città di Castello era stata la querela sporta a giugno da un cittadino residente nel comprensorio tifernate, truffato al momento di acquistare online un trattore tagliaerba al prezzo di 1.500 euro. La vittima aveva risposto a un annuncio pubblicitario apparso su un noto social network e poi concluso la trattativa con il pagamento della merce acquistata mediante la ricarica di una carta prepagata, i cui estremi erano stati indicati dal venditore.

A transazione effettuata l’acquirente non ha però ricevuto il prodotto pagato, con il venditore che nel frattempo si era reso irreperibile, concretizzando così il reato di truffa. Le indagini della polizia sono così partite dalla società che aveva emesso la carta prepagata, evincendo che il titolare della medesima non corrispondeva al nome dell’inserzionista dell’annuncio pubblicitario. Veniva inoltre verificato che l’utenza telefonica utilizzata per contattare l’acquirente non risultava essere intestata al reale utilizzatore.

Il truffatore, nascondendosi dietro falso nome e non utilizzando utenze telefoniche a lui riferibili, pensava così di evitare l’identificazione da parte degli investigatori. Successive e più approfondite indagini però, condotte anche mediante l’analisi delle operazioni finanziare relative alla carta prepagata utilizzata per commettere la truffa on line, hanno alla fine permesso di smascherare l’autore del fatto, un truffatore seriale residente nel Comune di Reggio Emilia, che è stato così per il reato di truffa.