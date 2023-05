Mi hanno svuotato il conto con un raggiro in cui sono ingenuamente caduta. Parla una professionista perugina. Che (mi) invoca: ti chiedo di divulgare, al fine di evitare che altre persone, fiduciose e sprovvedute, abbocchino all’amo e vengano impallinate… rimettendoci le penne.

Scrive dunque un’amica che rivela: “Ancora non ci dormo la notte, domandandomi come possa essere stata tanto, ma proprio tanto stupida fino all’ultimo”.

Racconta che i soliti balordi le hanno svuotato il conto corrente alle Poste.

Precisa: “Alla Polizia Postale e alle Poste stesse, e anche parlando con amici e conoscenti, vengo a sapere che di questo genere di truffe svuotaconto ce ne sono a centinaia, se non migliaia, e che ingenti sono le somme fin qui prelevate dai conti”.

Aggiunge che le vittime sono per lo più persone in età, ma anche giovani e giovanissimi.

L’Inviato Cittadino precisa, per conoscenza diretta, che la signora è tutt’altro che un’ignorante: dispone infatti di una laurea, ha svolto fruttuosamente per anni un lavoro educativo, ama la cultura, l’arte, la musica.

Ma è forse è stata proprio questa sua pulizia morale, che rasenta l’ingenuità, a indurla a dar credito a un sedicente rappresentante della Polizia Postale.

Come sono andate le cose?

“Telefonicamente si sono spacciati per Polizia Postale (ma si qualificano pure come impiegati interni). Non mi hanno lasciato un minuto per fermarmi a riflettere, continuando a parlare per ispirare fiducia e farmi credere che tutto quanto stavano facendo fosse volto a tutelare i mie interessi”.

Dopo essere caduta nella trappola cosa hai fatto?

“La vice direttrice dell’ufficio di piazza Matteotti, successivamente, ha descritto per filo e per segno tutta la metodologia che con me avevano già messo in atto. Dunque le modalità dell’imbroglio sono note e in alcuni uffici sono più attenti e informati. Mi risulta invece che presso altre sedi sembrano essere del tutto disinformati e negligenti nella tutela dei loro correntisti”.

Adesso come intendi muoverti?

“Mi ha preso in carico l’avvocato Francesco Gatti, sul quale nutro fiducia”.

Che dire? Attenzione a non dare credito a chi si qualifica per quello che non è. Le banche, le Poste non chiedono informazioni delle quali già dispongono. Andare di persona e parlare direttamente per sbrogliare matasse e ottenere chiarimenti. Guardare in faccia le persone. E mai fidarsi. Altrimenti si riportano scottature che lasciano il segno.