Truffa al telefono: "Ha vinto un premio o un prestito agevolato", ma il rischio è il furto dell'identità digitale

“Salve, siamo di Amazon e le abbiamo riservato due possibilità: un buono-premio o un finanziamento agevolato”.

È il messaggio che decine di perugini si sono sentiti ripetere nel corso di una telefonata da una voce registrata. Il colosso della logistica e delle consegne, logicamente, non ha nulla a che vedere con quella che appare come l’ennesima truffa per svuotare il conto corrente della vittima oppure rubare l’identità digitale per scopi loschi.

“Ho ricevuto la telefonata e mi ha subito insospettito la richiesta di premere’1’ se volevo il buono o ‘2’ per un finanziamento – racconta l’avvocato Michele Maria Gambini – Una telefonata che hanno ricevuto anche altri conoscenti che poi si sono rivolti a me. Così ho contattato via mail Amazon e mi hanno confermato che non è una loro iniziativa e che viola gli standard dell’azienda”.

Il colosso della logistica risponde via mail: “Il messaggio telefonico che hai ricevuto non proviene da Amazon.it. Per la tua protezione non rispondere al messaggio, non aprire alcun allegato e non cliccare” su link e collegamenti, oltre a fornire una serie di consigli di sicurezza del proprio account Amazon e di contattare la propria banca per garantire la sicurezza del conto. Amazon, infine, conferma che non contatta mai i clienti, se non su loro richiesta, e semmai utilizza un’utenza a numerazione straniera (in genere +44). In questo caso, invece, è stato utilizzato un numero di cellulare seriale, di quelli che cambiano l’ultimo numero, e con i quali tempestare di telefonate le vittime. Perché alla fine qualcuno che ci casca c’è sempre.

Il messaggio registrato, quindi, propone due scelte: quella di ritirare il buono-premio oppure di seguire la voce per ottenere prestiti a prezzi agevolati.

“Si corrono due rischi, fondamentalmente, che riguardano il fornire dati personali e bancari – prosegue l’avvocato Gambini - Se dai il numero di carta di credito per ritirare il premio finisce che ti ritrovi con il conto svuotato oppure quella carta viene utilizzata per effettuare giocate su siti all’estero. Un modo come un altro di ripulire denaro, con un complicato sistema di vincite e perdite . Dice ancora il legale – Se accetti la proposta di finanziamento devi fornire dati anagrafici e il codice fiscale e così si perde il controllo dalla proprià identità digitale”.

Con quei dati si possono aprire conti correnti, richiedere carte di credito, aprire linee di finanziamento. Tutte azioni che si ritorcono contro l’utente che ha subito la truffa.