Vende vestiti e scarpe sul web, incassa i soldi e sparisce: denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia hanno denunciato una 35enne, di origini pugliesi, per il reato di truffa online per aver venduto della merce sul web, ma non l'ha mai consegnata.

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno ricevuto la denuncia di una donna insospettita dal mancato arrivo della merce acquistata online qualche giorno prima.

La vittima, era stata attratta da un post pubblicato su un noto social network tanto da prendere la decisione di acquistare un paio di scarpe sportive e un capo di abbigliamento per 150 euro. Il contatto con la venditrice era avvenuto tramite la messaggistica di un canale social. La vendita era stata formalizzata con una carta prepagata sulla quale effettuare il pagamento della somma richiesta per l’acquisto della merce.

Dopo qualche giorno, alla vittima arriva un messaggio di ringraziamento per l’acquisto fatto e di conferma dell’invio della merce entro tre giorni lavorativi. Passati i quali le scarpe e la felpa non erano arrivati.

L'acquirente era andata alla ricerca del post nel quale era stata pubblicizzata la vendit, scoprendo che la pagina era stata cancellata.

Da qui la denuncia con la Polizia che grazie all’ausilio della tecnologia a servizio delle attività investigative della Polizia di Stato, è risalita alla proprietaria della carta ricaricabile: una donna di origini pugliesi, con quattro precedenti specifici commessi con le stesse modalità operative nel solo ultimo mese.

Per la donna è dunque scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di truffa.