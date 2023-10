Truffa dell'accesso illegale nel conto corrente, la vittima: "Lo sapevo, ma ho pagato lo stesso"

“Operazione sospetta sul suo conto. Se non è stato lei clicchi qui e segue le istruzioni”. L’autore del messaggio è stato condannato a 9 mesi e 300 euro di multa.

L’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Dario Epifani, era accusato di truffa per aver raggirato una persona attraverso messaggi che avvertivano di intrusioni nei conti correnti. Per bloccare l’accesso illegale, quindi, c’era bisogno dei dati personali e di 100 euro di spese burocratiche da versare su una ricaricabile. E la vittima lo aveva fatto.

Chiamato a testimoniare in aula, per, la persona offesa ha raccontato di aver ricevuto un messaggio simile qualche giorno prima, ma di averlo ignorato. Quando gli era arrivato il secondo messaggio, invece, aveva seguito le procedure richieste, ben sapendo che si trattava di una truffa. Eppure aveva pagato, per sua ammissione.

Una confessione che per il difensore dell’imputato avrebbe interrotto gli eventi e gli “artifizi e raggiri”. Per il giudice, invece, non è stato così e ha condannato l’imputato.

Il caso, però, presenta anche dei risvolti giuridici, in quanto il difensore d’ufficio presenterà appello, ma senza avere la procura da parte del cliente, mai visto o sentito, cosa che porterà al rigetto dell’appello e a un ricorso per incostituzionalità della norma.