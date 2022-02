Chiede il rimborso per gli assegni familiari e la malattia del dipendente mai versati, imprenditore sotto processo

Imprenditore avrebbe finto di versare gli assegni familiari e le indennità di malattia al dipendente, per poi richiedere la restituzione delle somme anticipate all’Inps, ma finisce sotto processo per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Secondo l’accusa l’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Di Baia, “utilizzando in compensazione crediti per complessivi 10.349,25 euro” non avrebbe versato all’Inps “le ritenute previdenziali dovute, in particolare perché non avendo corrisposto” al lavoratore dipendente “la prescritta indennità di malattia, gli assegni per il nucleo familiare e la cassa integrazione guadagni” indicando i 10mila euro “come credito del datore di lavoro derivante dal pagamento di indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare e cassa integrazione liquidati e operava conseguentemente indebite compensazioni”.

Secondo l’accusa il titolare dell’azienda avrebbe richiesto all’Inps la compensazione di 195,90 euro a giugno 2014 per assegni per il nucleo famialire e 651,02 euro di indennità di malattia; lo stesso a luglio 2014, rispettivamente 197,67 euro di assegni e 1.294,90 euro per malattia; ad agosto del 2014 stesso importo per gli assegni e 1.198,98 euro per malattia; da novembre del 2014 a giugno del 2015 l’assegno per il nucleo familiare rimane fisso a 197,67 euro, con due assegni per arretrati di 233,42 e 551,88 euro a ottobre del 2015 e 80,80 euro a novembre dello stesso anno. A settembre del 2014 altri 767,35 euro per indennità di malattia, 241,35 a novembre 2014, 2.283,84 euro di cassa integrazione a marzo 2015 e 675,84 euro, sempre di Cig, ad aprile 2015.