Finto poliziotto tenta la truffa dello specchietto, ma la vittima non ci casca

“Fermati, sono un poliziotto, mi hai urtato e rotto lo specchietto”. Non bastava il tentativo di raggiro con il finto incidente, adesso i truffatori per dare più verosimiglianza al tutto si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, sperando che la vittima si impaurisca e sganci il denaro contante.

È accaduto ad un signore di mezza età che stava rientrando a casa con la sua autovettura, alla periferia di Perugia. Mentre percorreva la strada ha superato un’auto ferma ai margini della carreggiata. Appena transitato, però, ha sentito un rumore sordo e ha visto dallo specchietto la vettura ferma che si immetteva sulla corsi di marcia e lo seguiva, iniziando a lampeggiare e facendogli segno con la freccia di fermarsi.

Il perugino non si ferma se non quando arriva ad un semaforo. L’altro si affianca e dal finestrino aperto gli dice che lo avrebbe urtato, rompendogli lo specchietto. La vittima gli fa segno di no, che non è vero e allo scattare del verde riparte. Con l’altro che gli va dietro, fino ad un altro semaforo, dove affiancandosi mostra all’altro un distintivo: “Sono un poliziotto, fermati che dobbiamo constatare i danni”.

A quel punto l’automobilista si ferma nel piazzale di un supermercato e attende l’altro che si avvicina a piedi: “Mi hai rotto lo specchietto, ma senza che facciamo il cid e mettiamo in mezzo l’assicurazione, dammi 100 euro e la chiudiamo”. E la vittima che gli risponde: “Mi spiace, ma io non ti ho urtato. Se proprio vuoi aspettiamo i tuoi colleghi che ho già chiamato e facciamo la verifica dei danni insieme. Ho comunicato loro anche il numero di targa della tua auto”.

Senza perdere tempo il presunto truffatore si allontana desistendo dal tentativo.