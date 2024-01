Truffa dello specchietto, automobilista inseguito e fermato per chiedere il risarcimento di danni inesistenti

“Lei mi ha urtato e rotto lo specchietto, facciamo 100 euro e la chiudiamo così”, ma l’automobilista non ci sta e insiste per chiamare le forze dell’ordine e il truffatore sparisce velocemente.

È accaduto a Ferro di Cavallo. Un automobilista mentre percorreva la strada e passando accanto ad un’altra autovettura ferma ai margini della carreggiata, ha sentito un rumore secco e poco dopo si è accorto che una vettura lo seguiva e lampeggiava, facendo segno di fermarsi.

Il conducente si è accostato, seguito dalla seconda vettura, dalla quale è sceso un uomo che indicava lo specchietto retrovisore. Il proprietario della prima vettura ha abbassato il finestrino e ha ascoltato l’altro che diceva: “Mi hai urtato passando e mi hai rotto lo specchietto. Ci vorranno 100 euro per ripararlo, non mettiamo in mezzo l’assicurazione. Dammi i soldi in contanti e la chiudiamo qui”.

Il conducente dell’auto che avrebbe provocato il sinistro, però, ha avuto dei dubbi. È sceso, ha controllato la sua auto e non ha riscontrato segni di ammaccature o strisce di vernice che potessero giustificare il danno e allora ha rifiutato la proposta, dicendo che era meglio chiamare le forze dell’ordine. L’altro automobilista ha iniziato a protestare, alzare la voce, reclamando il pagamento del danno, salvo poi dileguarsi velocemente quando l’altro ha preso il telefono e iniziato a comporre il numero di emergenza.