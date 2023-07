Truffa dello specchietto, a Perugia è caccia ad una Punto bianca e al suo conducente

Una Fiat Punto di colore bianco circola per le strade di Perugia e viene utilizzata per mettere in atto la truffa dello specchieto. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia al conducente e all'auto dopo la segnalazione, formalizzata poi con denuncia, di una cittadina che, transitando in via Baracca, poco prima di arrivare nel parcheggio di pertinenza di una banca, ha udito un colpo proveniente dalla fiancata laterale destra della sua utilitaria.

Per sincerarsi dell’accaduto è entrata nel parcheggio dove è stata subito affiancata da una vettura di colore bianco, il cui conducente un uomo sui trent’anni, con carnagione scura e accento del sud, le chiedeva se avesse intenzione di scappare, accusandola di avergli danneggiato lo specchietto retrovisore. L'uomo chiedeva subito 200 euro senza l’intervento di una forza di polizia o la compilazione del CID con la scusa “della presenza, nel suo veicolo, della scatola nera”.

La donna, assalita dal senso di colpa, dopo essersi accordata per un risarcimento di 150 euro, si dirigeva al vicino bancomat per il prelievo dei contanti necessari, sebbene fortemente contrastata dall’uomo che non voleva assolutamente che si allontanasse dal posto, pretendendo l’immediata elargizione della somma richiesta.

Proprio questo atteggiamento ha insospettito la donna che dopo aver effettuato il prelievo ha pensato di telefonare al marito, intrattenendosi allo sportello bancomat fino al suo arrivo, con ciò inducendo il truffatore ad andarsene.

Il personale dell’ufficio sicurezza urbana della Polizia locale di Perugia ha acquisito i video di sorveglianza della banca e hanno individuato l'auto e tramite il numero di targa sono risaliti al proprietario, attualmente ricercato. Sono al vaglio degli agenti anche denunce e segnalazioni di episodi analoghi formalizzate nel recente passato al fine di raccogliere ogni elemento utile alle indagini in corso.