"Vendo scooter come nuovo a prezzo interessante", ma sparisce dopo aver incassato i soldi

Annuncio di vendita a prezzo ultra ribassato, pagamento con ricarica su una carta postepay. Già questi due elementi dovrebbero far sospettare. Che si tratti di un cellulare o di un motorino, perché il passo dall’affare alla truffa è brevissimo.

Un 33enne di origini campane, difeso dall’avvocato Giuseppe Fiorito, è finito davanti al giudice per rispondere dell’accusa di truffa per avere messo messo in vendita in un sito specializzato uno scooter e poi conducendo le trattative, attraverso un servizio di messaggistica e inducendo in errore l’acquirente, costituito parte civile tramite l’avvocato Simone Costanzi, “circa la effettiva disponibilità del bene offerto in vendita e ingenerando nello stesso affidamento circa la possibilità di concludere positivamente l’affare”.

L’uomo avrebbe concluso l’affare facendosi accreditare su una carta ricaricabile la somma di 250 euro “prima della consegna del bene” e disponendo una falsa modalità di consegna, tanto che lo scooter risulta “in realtà mai consegnato”.

Un modo di fare che avrebbe procurato all’imputato un ingiusto profitto e il conseguente processo per truffa.