Truffa romantica sul web: si finge militare in zona di guerra e spilla 10mila euro ad una 80enne

Un 25enne itlaiano è stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Perugia per aver truffato una signora di 80 anni, fingendosi un soldato tedesco di stanza in Siria, alle prese con problemi che solo grazie all'aiuto della donna avrebbe potuto risolvere.

Si tratta di un caso di quella che è definita "truffa romantica" o "sentimentale" e consiste nell’adescare nel web donne o uomini, preferibilmente soli, spesso anziani, particolarmente vulnerabili fingendosi militari in missione all'estero, vedovi o giovani donne bisognose di aiuto.

Il truffatore, in questo caso, si è finto un soldato in teatro di guerra, convincendo la donna di essersi innamorato di lei e una volta conquistata la sua fiducia, si sarebbe fatto accreditare somme di denaro, dicendo che i soldi serviranno per poter rientrare in patria o per stare all’estero.

L'uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare quasi 10.000 euro dalla donna che per soddisfare le richieste del soldato, ha dovuto vendere dei mobili e degli oggetti.

Il 25enne avrebbe chiesto il denaro per ottenere dei favori all’interno del campo ove prestava servizio, oppure i 3.850 euro di un bonisifco sarebbero serviti per pagare una tangente al confine con l’Italia per poterle recapitare una scatola contenente un’ingente quantità di soldi che gli erano stati dati come premio.

I militari sono risaliti al 25enne grazie ad un conto corrente presso il quale era stata accreditata una parte della somma versata dalla donna, mentre un altro conto dove è finita la restante parte di denaro, invece, è intestata ad un cittadino straniero, nei cui confronti proseguono le indagini.