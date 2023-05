Umbria, mangiano in trattoria e spariscono senza pagare: "caccia" sui social a nove giovani statunitensi

Mangiano in nove alla trattoria ‘Lillero’ in via De Filis a Terni nella giornata di venerdì e spariscono senza pagare.

La notizia è stata data dagli stessi gestori del locale con un post su Facebook: “A tutti i nostri amici e conoscenti. Circa un ora fa – si legge nel post – un gruppo di 9 americani composto da 3 ragazze ( 2 bionde) e 6 ragazzi tutti di circa 30 anni sono fuggiti dal nostro ristorante senza pagare. Qualsiasi segnalazione sarebbe molto gradita. Grazie”.

Tanti i commenti e le condivisioni, con il consiglio di rivolgersi alla Questura per incrociare i dati con le segnalazioni di hotel, albergi e bed&breakfast, oppure di sentire i commercianti vicini che hanno montato le telecamere di sorveglianza. Tanti che hanno espresso solidarietà e molti la condanna degli autori del gesto.