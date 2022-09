Spariti 45mila euro per il locale italiano "fantasma" in Estonia, assolto ristoratore

Il ristorante di cucina italiana in Estonia non era una truffa e, anche se non è mai stato aperto, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

La vicenda inizia con un assunto: “La cucina italiana in Estonia va fortissimo, a Tallin impazziscono per il cibo italiano. Tu metti 45mila euro e apriamo”. Per la Procura di Perugia sarebbe stata una truffa in quanto i soldi sarebbero spariti e il ristorante non sarebbe mai stato aperto.

L’imputato, un 77enne di Bettona, difeso dall’avvocato Flavio Mennella, era accusato di truffa “perché con artifizi e raggiri consistiti nel proporre a … di collaborare all’apertura e successiva gestione di un ristorante a Tallin (Estonia), nell’ottenere a titolo di anticipo la somma di 45.000 euro dal padre … che, indotto in errore, aveva confidato nella bontà dell’operazione commerciale, si procurava l’ingiusto profitto rappresentato dalla somma accreditata con bonifico” su un conto corrente estone aperto a nome di entrambi i soci, dal quale spostava subito mediante altro bonifico “su un altro conto corrente a lui solo intestato”. La somma, secondo la denuncia della vittima del raggiro, non sarebbe mai stata restituita.

La parte offesa, assistita dall’avvocato Giulia Galli, avrebbe anche denunciato di essere stata vittima di un tentativo di estorsione con l’imputato che “al fine di trattenere l’indebito profitto” dei 45mila euro per il ristorante, avrebbe minacciato l’altro di non restituire alcunché se non avesse firmato “una scrittura privata con cui lo stesso di riconosceva debitore” dell’imputato “della somma di 48.000 euro in realtà non dovuta”.

Il giudice Carla Giangamboni, dopo una lunga camera di consiglio, ha assolto l’imputato.