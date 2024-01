Tenta di incassare il rimborso Irpef di un'altra persona con documenti falsi: condannato

Tenta di incassare l’assegno di rimborso delle tasse con falsi documenti, ma la dipendente delle Poste lo smaschera e viene condannato, con il riconoscimento delle aggravanti perché per quanti attiene ai documenti non erano un falso grossolano, riconoscibile solo da chi ha esperienza.

Un uomo è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per essersi presentato in un ufficio postale per incassare un rimborso Irpef emesso dall’Agenzia delle Entrate a nome di un’altra persona, consegnando una delega per la riscossione nonché i propri documenti di identità personali e quelli del presunto delegante. L’impiegata delle Poste, però, non è stata tratta in inganno dalla quasi perfetta manifattura con cui erano stati confezionati i documenti di identità e prima di inserire nel sistema telematico la richiesta, ha allertato il direttore e le forze dell’ordine.

La tesi difensiva sosteneva che “si trattava di un falso grossolano in ragione del fatto che l’operatrice dello sportello si era immediatamente insospettita alla presentazione della documentazione e aveva chiamato gli operanti di polizia giudiziaria”, ritenendo “che colui che è professionalmente deputato a svolgere ogni giorno operazioni implicanti la movimentazione di denaro contante sviluppa nel tempo una particolare attenzione professionale ben superiore a quella dell’osservatore medio, proprio allo scopo di evitare di essere chiamato a rispondere personalmente del proprio operato davanti al datore di lavoro e, pertanto, deve escludersi che il sospetto dell’impiegato postale possa costituire prova della riconoscibilità della falsificazione del documento da parte dell’osservatore medio”.

Per i giudici, invece, “la riconoscibilità della contraffazione da parte del professionista chiamato a svolgere operazioni implicanti la movimentazione di denaro contante non può equivalere alla riconoscibilità della falsificazione da parte dell’osservatore medio dotato di ordinaria diligenza così da integrare l’ipotesi di falso grossolano”. Ne consegue la condanna per tentata truffa e falso materiale con il riconoscimento delle aggravanti.