Truffa con i rilevatori di gas, falsi addetti in giro per la città a vendere congegni per 300 euro

“Salve signora, siamo gli addetti del gas, dobbiamo verificare una perdita”. Chi non aprirebbe la porta davanti ad una richiesta del genere? E chi dopo ore di chiacchiere e depliant illustrativi non comprerebbe un rilevatore di gas da installare in casa? Sicuramente in molti, ma occhio perché si tratta di una truffa.

In questi giorni si aggirano per il centro storico di Perugia degli addetti di una società, “muniti di tesserino di riconoscimento aziendale”, per “spiegare e rilasciare porta a porta i sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio o gpl e i sistemi di sicurezza anti incendio”.

Un avviso con tanto di citazione dei maggiori fornitori di gas per riscaldamento e cucina e un confuso passaggio sugli obblighi di legge. È l’apparecchio rilevatore a norma di legge o il cittadino è obbligato a far entrare e acquistare, sì comperare, l’apparecchio stesso?

Il volantino affisso sui portoni condominiali riporta anche un numero di telefono al quale rivolgersi per informazioni e appuntamenti.

Ora chiamando i gestori delle forniture del gas si ottiene una risposta precisa: non abbiamo nulla a che vedere con tale azienda e non comprendiamo il motivo di tale intervento.

Facendo una ricerca sul numero di telefono si scopre che si tratta di una non meglio specifica azienda di Brescia. Numeri simili, con la modifica delle ultime due o tre cifre, inoltre, sono al centro di decine di denunce per truffa attraverso la vendita di rilevatori di gas a 300 euro ciascuno. Dispositivi che per legge non sono obbligatori e che, in ogni caso, hanno un valore di mercato di poche decine di euro ciascuno.