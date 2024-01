"Signora, sono della Lottomatica, il suo terminale non funziona, segua la mie istruzioni" e intasca tremila euro

Telefona in tabaccheria e si presenta come un tecnico di Lottomatica, chiede al proprietario di effettuare delle operazioni al terminale e intasca 3mila euro.

Una 69enne campana, difesa dall’avvocato Giuseppe Gasparri, è accusata di truffa per avere ingannato la titolare di una tabaccheria di Gubbio facendosi fare tre ricariche da quasi mille euro l’una con la scusa di un guasto tecnico ai macchinari per le ricariche.

Secondo l’accusa l’imputata avrebbe contattato telefonicamente la tabaccheria “fingendosi una dipendente del Punto IS Lottomatica”, dicendo alla titolare “che l’applicativo in uso per il servizio di ricarica postepay non scansionava correttamente i documenti di identità dei clienti”, ma che non c’era problema perché l’avrebbe guidata lei al telefono per “iniziare un iter” per correggere l’errore.

A tal fine l’imputata avrebbe inviato un messaggio Whatsapp alla proprietaria della tabaccheria dicendole di “spegnere il tablet Lottomatica e di tenere premuto per 10 secondi il tasto F sul dispositivo Pos, facendole credere che così facendo si sarebbe scollegata dal sistema bancario”, per poi dirle di effettuare 3 ricariche su una postepay “ciascuna di importo pari a 989 euro” per testare il funzionamento del sistema. L’imputata avrebbe anche chiesto una foto delle ricevute delle ricariche effettuate, per un totale di 2.973 euro.

L’episodio è avvenuto a Gubbio il 15 settembre del 2021.