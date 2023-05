Finto operatore delle Poste raggira clienti con il trucco della ricarica sulla carta: processato

Un 34enne, difeso dall’avvocato Dario Epifani, è chiamato a rispondere in tribunale dell’accusa di truffa per essersi finto un operatore di Poste Italiane per farsi trasferire denaro da ignari correntisti.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato, “la fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri” avrebbe contattato un correntista postale “fingendosi un operatori di Poste spa e prospettando alla persona offesa delle anomalie sul proprio conto corrente che potevano essere sanate attraverso operazioni di trasferimento di denaro dalla carta Postepay” su un’altra carta che “gli sarebbe stata recapitata a casa”.

Nel corso della conversazione avrebbe convinto la vittima “a recarsi presso uno sportello postale ATM e versare la domma non dovuto di 600 euro” intestata al falso operatore, procurandosi così l’ingiusto profitto.

Contestate anche la recidiva e l’aggravante di aver approfittato della distanza tra il luogo dove si trovava la persona offesa (Corciano) e quello in cui si trovava l’imputato (Napoli).