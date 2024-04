Truffa all'Università per Stranieri, ammesse tutte le parti civile e l'ex rettrice chiede l'acquisizione delle intercettazioni mai trascritte

Ammesse tutte le parti civili, richiesta di acquisizione di ulteriori intercettazioni (da trascrivere) e rinvio al 20 giugno per l’audizione di due investigatori.

Si è chiusa così l’udienza per la presunta truffa ai danni dell’Università per Stranieri di Perugia in relazione alle tasse che dovevano versare gli studenti cinesi presenti a Perugia con i programmi Turandot e Marco Polo.

La Procura di Perugia contesta a Zeng Delong e Liu Yin, difesi dall’avvocato Leonardo Orioli, e a Cristiano Nicoletti e Fabrizio Focolari, difesi dall’avvocato Vittorio Manes, il reato di truffa “perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati” avrebbero imposto “agli uffici dell'Ateneo una prassi per le iscrizioni, differenziale rispetto a quella relativa a tutti gli altri corsi, tale per cui venivano rilasciati, dietro semplice presentazione da parte delle agenzie cinesi di una lista di studenti, i certificati di preiscrizione necessari per l’ottenimento dalle Autorità diplomatiche del visto di ingresso, con relativa quietanza di pagamento”. Pagamenti che sarebbero avvenuti solo in parte, secondo l’accusa.

L’ex dg della Stranieri Simone Olivieri, difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli, deve rispondere del reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato perché avrebbe “chiuso in uno stanzino” una dipendente che risulta parte offesa, per costringerla a prendersi la colpa.

Dipendente che si è costituita parte civile contro Olivieri. Olivieri, a sua volta, si è costituito contro gli altri imputati. L’Università per Stranieri di Perugia si è costituita parte civile contro tutti, tramite l’Avvocatura dello Stato, chiedendo 5 milioni di euro di danni per i mancati incassi delle tasse di iscrizione. Nel processo si è costituita parte civile la ex rettrice Grego Bolli, assistita dallo studio legale Brunelli, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Focolari si è costituito parte civile contro Olivieri.

La difesa di Grego Bolli ha chiesto di poter far entrare nel fascicolo processuale delle intercettazioni telefoniche, che però non sono mai state trascritte. Il giudice ha rinviato al 20 giugno per sentire due militari della Guardia di finanza che hanno seguito l’indagine che, si ricorda, era iniziata indagando sull’esame di italiano del calciatore Suarez e poi sulla spinta di una denuncia presentata dalla ex rettrice. I testi da sentire sono 50.