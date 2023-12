"Il reddito gli spettava lo stesso anche se ha mentito sul possesso di auto e partita Iva", la difesa chiede il proscioglimento

È stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, ma il giudice monocratico ha rimesso gli atti al giudice per l’udienza preliminare per un difetto nella citazione e, adesso, potrebbe usufruire del “perdono” generalizzato dopo la sentenza della Cassazione sulle presunte truffa del reddito.

L’imputato, un marocchino di 46 anni difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, è stato rinviato a giudizio “perché al fine di ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza, avrebbe reso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere” o omettendo alcune informazioni patrimoniali.

Secondo l’accusa avrebbe dichiarato “quale attività lavorativa ‘non occupato’ pur essendo imprenditore con partita Iva” e di aver nascosto di possedere una Fiat, un Land Rover Range, una Volkswagen Golf, una Ford Mondeo, una Mercedes C 250 D, un’altra Mercedes, una Dacia Logan e un Kymco S4..

Nella dichiarazione avrebbe anche fatto comparire la moglie come disoccupata, quando in realtà era “imprenditrice con partita Iva”, anche se la difesa sostiene che era stata aperta due mesi prima della richiesta di reddito di cittadinanza e aveva comunque un reddito pari a zero.

Per la Procura di Perugia grazie a queste dichiarazioni l’imputato avrebbe incassato 21.340,52 euro ingiustamente e senza averne diritto. Quest’ultimo elemento, però, potrebbe giocare a favore dell’imputato.

Quando il suo caso è stato discusso a luglio, infatti, non era ancora intervenuta la sentenza della Cassazione, a sezioni unite, sulla rilevanza penale della false dichiarazioni per ottenere il reddito. E cosa ha deciso la Cassazione?

I giudici di ultima istanza hanno sancito il principio generale che “le omesso o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza” portano alla commissione di un reato “solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore”. Quindi se l’imputato aveva diritto al reddito, anche se ha mentito non commette il delitto.

Ora il giudice monocratico ha rimesso al gup il caso per un difetto di notifica da sanare con una nuova udienza preliminare, nella quale la difesa chiederà il proscioglimento sulla base della sentenza della Cassazione.