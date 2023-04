Reddito di cittadinanza, truffa da 50mila euro. Cinque denunciati dai carabinieri. È successo a Campello sul Clitunno e i militari hanno denunciato un uomo e quattro donne - dai 26 ai 68 anni di età - per false dichiarazioni finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.

I cinque, secondo la ricostruzione dei carabinieri, che dovranno rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da privato nonché omesse informazioni/comunicazioni di variazione dei requisiti in materia di reddito di cittadinanza, hanno sottratto alle casse dello Stato per quasi 50.000 euro.