Non sapeva di essere a processo per indebita percezione del reddito di cittadinanza: prosciolto

Non doversi procedere perché non era a conoscenza del processo a suo carico. Processo nato dal fatto che non sapeva che bisognava risiedere in Italia da 10 anni per ottenere il reddito di cittadinanza e perché non sapeva di aver dichiarato il falso affermando di non possedere nulla, neanche l’auto a lui intestata.

L’imputato, un nigeriano difeso dall’avvocato Andrea Galmacci, non deve rispondere delle accuse a suo carico in quanto risulta non essere mai stato informato del procedimento a suo carico. Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe reso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere” al fine di “ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza.

L’accusa sosteneva che l’imputata avesse dichiarato di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni, “quando invece aveva fatto ingresso nel territorio nazionale solo il 1° giugno del 2014” ottenendo la residenza tre anni dopo, cioè nel 2017 e la richiesta per il reddito di cittadinanza era datata 23 aprile del 2021.

Nella dichiarazione sostitutiva per calcolare l’Isee, inoltre, “ometteva di dichiarare di essere proprietario” di un’autovettura.

Il giudice nel corso della prima udienza dibattimentale, però, ha preso atto che all’uomo non era mai stato notificato nulla in relazione al procedimento giudiziario, quindi ha dichiarato il non doversi procedere.