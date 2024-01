Barche, auto, vincite al gioco, pensioni e terreni nascosti al Fisco per ottenere il reddito di cittadinanza: centinaia sotto processo

Documenti falsi, soldi vinti al gioco nascosti, auto e moto non dichiarate, qualcuno anche con la barca in un porto sull’Adriatico, per arrivare allo spacciatore, arrestato più volte, che intascava ogni mese il reddito di cittadinanza.

Nel corso del recente bilancio di fine anno della Guardia di finanza è emerso che su 200 controlli sono state rilevate 164 irregolarità e denunciate 106 persone per aver ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti: 75 italiani e 120 stranieri hanno usufruito di soldi mensilmente, pur avendo entrate quotidiane o risultando intestatari di beni mobili e immobili. Secondo la Guardia di finanza sono stati bloccati, prima che venissero pagati ai richiedenti, oltre 300mila euro di benifici, ma il danno per l’ultimo periodo di validità del reddito di cittadinanza si aggira attorno al milione e mezzo di euro.

Un nucleo familiare è finito nel mirino della Procura di Perugia per indebite percezioni del reddito di cittadinanza per 270mila euro. I nove, tutti della stessa famiglia di etnia rom, avrebbe reso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere” nelle domande presentate all’Inps per ottenere il sussidio, nascondendo il possesso di fabbricati e 2.200 metri quadrati di terreno in Romania, le auto Audi A84, Volkswagen Passat, Bmw Serie 3, Audi A4, Volkswagen Golf, Audi A3, Alfa 156, Ford Focus, Lancia Lybra e diversi conti correnti in Romania. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giacomo Manduca, Michele Marzoli, Francesco Cinque, Marusca Ambrogi, Michele Maria Amici, Francesco Angeli e Francesco Areni.

Un’altra famiglia, già sotto processo, avrebbe nascosto di possedere una barca, dei terreni e la vincita alla lotteria. I due, difesi dall’avvocato Francesco Cinque, avrebbero violato le norme“al fine di ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza senza dichiarare beni mobili e immobili posseduti.

Secondo la Procura di Perugia i due avrebbero “formato la dichiarazione sostituiva unica per il calcolo dell’Isee” con “dichiarazioni false e attestanti cose non vere”.

In particolare viene contestato il fatto di aver nascosto la proprietà di un immobile, censito nel catasto del Comune di Perugia, “un’imbarcazione da diporto denominata … battente bandiera inglese” (che di fatto esclude per legge la possibilità di ottenere il beneficio), di essere titolari di una società agricola cui avevano conferito terreni e immobili, ma anche di avere “attestato falsamente lo stato di disoccupazione di alcuni componenti del nucleo familiare”, in realtà con incarichi direttivi o come ex lavoratori dell’azienda agricola.

Contestata anche l’omessa dichiarazione “di somme derivanti da vincite per l’importo di 94.608,82 euro”.

È stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, ma il giudice monocratico ha rimesso gli atti al giudice per l’udienza preliminare per un difetto nella citazione e, adesso, potrebbe usufruire del “perdono” generalizzato dopo la sentenza della Cassazione sulle presunte truffa del reddito.

L’imputato, un marocchino di 46 anni difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, è stato rinviato a giudizio “perché al fine di ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza, avrebbe reso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere” o omettendo alcune informazioni patrimoniali.

Secondo l’accusa avrebbe dichiarato “quale attività lavorativa ‘non occupato’ pur essendo imprenditore con partita Iva” e di aver nascosto di possedere una Fiat, un Land Rover Range, una Volkswagen Golf, una Ford Mondeo, una Mercedes C 250 D, un’altra Mercedes, una Dacia Logan e un Kymco S4..

Nella dichiarazione avrebbe anche fatto comparire la moglie come disoccupata, quando in realtà era “imprenditrice con partita Iva”, anche se la difesa sostiene che era stata aperta due mesi prima della richiesta di reddito di cittadinanza e aveva comunque un reddito pari a zero.

Per la Procura di Perugia grazie a queste dichiarazioni l’imputato avrebbe incassato 21.340,52 euro ingiustamente e senza averne diritto.

Ha chiesto il reddito di cittadinanza, ma non ha mai ritirato la carta elettronica e non ha mai speso un centesimo di quel denaro. Nella dichiarazione, però, aveva omesso di dichiarare di essere titolare di un'azienda e di lavorare, per questo finisce sotto processo per truffa ai danni dell’Inps.

La Procura di Perugia contesta all'imputato, difeso dall’avvocato Diego Florio, di avere omesso “informazioni dovute, dichiarando di essere residente nel territorio italiano da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”, quando in realtà era in Italia solo dal 12 gennaio del 2018, al fine di “ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza”.

Contestata anche la truffa per aver presentato il 30 marzo del 2021 la domanda per il reddito con la falsa attestazione sulla residenza, “inducendo in errore il personale dell’Inps di Gubbio che, sulla scorta delle sue asseverazioni, riconosceva il beneficio economico di 675,33 euro per il solo mese di aprile 2021, procurando a sé un ingiusto profitto con un corrispondente danno per l’istituto previdenziale”.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe anche omesso di dichiarare l’acquisto di “un’azienda per un valore di 10.000 euro e di aver iniziato una nuova attività lavorativa” e le conseguenti “variazioni di reddito e patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza”.

I Carabinieri di Città della Pieve hanno individuato due casi: il primo riguarda uno straniero di origine africana che avrebbe infatti attestato fraudolentemente di essere residente nel territorio nazionale da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Ha incassato nel periodo compreso tra maggio 2022 – novembre 2022, avrebbe in questo modo incassato circa 3mila 500mila euro senza averne titolo.

Nel secondo caso invece una donna 35enne, di origini campane, pur di ottenere il beneficio assistenziale, avrebbe dichiarato falsamente di essere residente nel comune di Città della Pieve, ma non sarebbe riuscita ad incassare alcuna somma di denaro. Entrambe le persone, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto resisi responsabili rispettivamente di false auto-dichiarazioni per ottenere il beneficio e false attestazioni in sede di presentazione della domanda.

Uno straniero, difeso dall’avvocato Andrea Galmacci, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, ma risulta irreperibile e sono state disposte nuove ricerche prima di inserire il fascicolo in quelli da chiudere con la riforma Cartabia.

L’imputato, secondo la Procura di Perugia, “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza, avrebbe reso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere”. In particolare si contesta la dichiarazione “di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni, quando invece aveva fatto ingresso nel territorio nazionale” nel 2014 e ottenendo la residente nel 2017. La dichiarazione per il riconoscimento del beneficio economico del reddito di cittadinanza era stata presentata ad aprile del 2021.

Nella dichiarazione sostitutiva finalizzata al calcolo dell’Isee, inoltre, avrebbe omesso di dichiarare il possesso di un’autovettura.

Dieci persone sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dell'Inps di oltre 30mila euro. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia, hanno denunciato in stato di libertà dieci persone ritenute presunte responsabili di aver percepito indebitamente il beneficio del reddito.

I presunti responsabili, tutti stranieri, avrebbero infatti attestato fraudolentemente di essere residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Si tratta di un cittadino di origine tunisine avrebbe percepito nel periodo dicembre 2021 – gennaio 2022 somme complessive pari a 750,00 euro; un altro originario dello Sri Lanka avrebbe percepito nel periodo settembre 2019 – novembre 2020 somme complessive pari a 8.626,57 euro; altri due connazionali invece avrebbero rispettivamente percepito somme pari a 1.050,00 euro e 1.151,25 euro nel periodo agosto 2020 – dicembre 2020, mentre un cittadino nigeriano, avrebbe percepito nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020 somme complessive pari a 558,42 euro; una cittadina serba avrebbe percepito, nel periodo gennaio 2020 – ottobre 2021, somme complessive pari a 2.549,64 euro; un cittadino albanese avrebbe percepito, nel periodo gennaio 2020 – giugno 2020, la somma complessiva pari a 2.708,44 euro mentre un suo connazionale avrebbe invece percepito 1.600,00 euro nel periodo novembre 2021 – dicembre 2021; una cittadina polacca, nel periodo giugno 2019 – gennaio 2022, avrebbe riscosso indebitamente la somma complessiva di 11.501,22 euro; un soggetto, di origini rumene, avrebbe percepito infine somme pari a 2.990,01 euro tra il mese di settembre 2020 e il mese di gennaio 2021.

Un rumeno di 30 anni, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è accusato di aver ottenuto illecitamente il reddito di cittadinanza.

L’imputato è finito davanti al giudice del Tribunale di Perugia perché “al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza” avrebbe attestato “falsamente di essere in possesso dei requisiti” previsti dalla legge, ma “omettendo di dichiarare di essere destinatario dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato per motivi di pubblica sicurezza”.

La Procura di Perugia contesta all’uomo anche di avere dichiarato di “essere intestatario di contratto di locazione” per un canone annuale di 3.800 euro, al fine di avere il contributo aggiuntivo al reddito di cittadinanza per pagare l’affitto. Le indagini hanno, però, rivelato che non c’era nelle banche dati del contratto di locazione.

I Carabinieri di Cannara hanno denunciato una donna per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Secondo quanto emerso dalla indagini la 49enne di origini campane, avrebbe certificato una condizione di indigenza quasi totale, nascondendo però il possesso di un conto di un sito di scommesse online su cui aveva caricato oltre 25.000 euro.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia di truffa presentata da una cittadina cannarese a opera proprio della 49enne, denunciata quindi per i reati di frode informatica e riciclaggio, per aver utilizzato illecitamente delle somme di denaro prelevate illecitamente da alcune carte di ignare vittime per ricaricare il suo account di una piattaforma di scommesse sportive online.

Nel tentativo di individuare altre attività illecite compiute dalla donna, i militari hanno verificato tramite l’INPS che la stessa aveva richiesto ed ottenuto la concessione del reddito di cittadinanza, omettendo però di dichiarare tra le componenti del proprio patrimonio il conto di gioco, sul quale aveva effettuato una serie di depositi per un totale di circa 25.000 euro.

Il conto online infatti non è solo uno strumento attraverso cui si movimenta denaro sulla piattaforma di gioco, ma anche una sorta di portafoglio elettronico, dove è possibile accreditare e prelevare bonus, somme vinte e depositi.

Un 59enne egiziano, difeso dall’avvocato Daniele Giannangeli, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per aver indebitamente incassato oltre 33mila euro di reddito di cittadinanza grazie ad “artifizi e raggiri” che avrebbero indotto “in errore i pubblici ufficiali della sede dell’Inps di Perugia presso cui aveva presentato domanda per l’erogazione del Reddito di cittadinanza”.

Secondo la Procura di Perugia attraverso “dichiarazioni false e attestanti cose non vere” e “omettendo di dichiarare la partecipazione societaria pari al 50%” in una società, si sarebbe procurato “l’ingiusto profitto di 33.418 euro, contestualmente arrecando all’ente previdenziale un danno pari all’importo del contributo indebitamente elargito”.

Una 36enne rumena è comparsa davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa aggravata perché “in qualità di richiedente il reddito di cittadinanza, poneva in essere artifizi e raggiri” consistiti nell’allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo Isee non corrispondente al vero.

Quattro panetti di “fumo” con sopra la foto della Coppa del mondo. A significare, secondo i carabinieri, la particolare bontà del prodotto. O, almeno, una strategia di marketing per conquistare il mercato dello spaccio a Terni.

Fermato, perquisito e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne ternano che è stato notato aggirarsi nel quartiere di Campomicciolo. I militari, in borghese, lo hanno prima osservato e poi sono passati all’azione.

In casa sua sono stati trovati quattro panetti di hashish per il peso complessivo di circa 400 grammi, sui quali l’uomo aveva appunto apposto la foto del trofeo. In casa sua sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto è stato posto sotto sequestro e dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo, gravato da precedenti e noto alle forze dell’ordine sia per fatti analoghi che per reati predatori, è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. Per questo, sono state anche avviate nei suoi confronti le procedure per la revoca del beneficio.