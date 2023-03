Dichiara di vivere in affitto per avere il contributo aggiuntivo al reddito di cittadinanza: processata

Dichiara di vivere in affitto, quindi le spettano più soldi del reddito di cittadinanza con affitto, ma non era vero e finisce sotto processo per truffa.

L’imputata, difesa dall’avvocato Giacomo Manduca, è accusata di avere incassato indebitamente la quota maggiorata del reddito di cittadinanza in quanto aveva dichiarato di vivere in un appartamento in affitto.

In un primo momento, infatti, la misura di sostegno al reddito prevedeva, oltre all’assegno mensile calcolato sulla base dei redditi dichiarati, anche una quota a parte (intorno ai 280-300 euro) per pagare proprio l’affitto: prima versata direttamente al richiedente, poi al proprietario di casa.

I controlli della Guardia di finanza, però, hanno appurato che la dichiarazione della donna non corrispondeva a verità, in quando viveva in un appartamento non di sua proprietà, ma neanche in affitto: la donna viveva nell’immobile in comodato d’uso gratuito.

Non avrebbe avuto diritto, quindi, al sostengo economico per pagare l’affitto. Da qui la denuncia e il processo per truffa.