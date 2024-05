Non dichiara i suoi lavori stagionali e quelli del figlio: a processo per truffa con il reddito di cittadinanza

Le false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, anche se il beneficio spettava, tornano ad essere penalmente rilevanti. Il processo a carico di una straniera, difesa dall’avvocato Elena Ferrara, quindi, procede.

Secondo l’accusa l’imputata avrebbe “omesso di presentare tramite RDC-com o in alternativa una nuova attestazione Isee corrente l’inizio della propria attività di lavoro dipendente dal 14 agosto del 2020 al 14 maggio del 2021 e dal 16 settembre del 2021 al 30 aprile 2022 presso la ditta individuale … e del figlio dal 28 agosto del 2020 al 1° giugno del 2021 presso la ditta individuale … e successivamente dal 3 giugno del 2021” presso altra azienda in relazione “alla domanda di reddito di cittadinanza avanzata il 4 maggio del 2020”.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento restrittivo e più recente “favorevole a riconoscere penale rilevanza alle sole false o omesse indicazioni strumentali al conseguimento del sussidio cui l’agente non avrebbe altrimenti avuto diritto”. Come a dire: ne avevi diritto, non c’era bisogno di mentire.