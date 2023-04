Non dichiara la condanna del convivente per mafia e prende il reddito di cittadinanza: ma il processo è a rischio

Una donna di 50 anni, difesa dall’avvocato Rossano Monacelli, è finita sotto processo con l’accusa di truffa ai danni dello Stato in relazione alla percezione del reddito di cittadinanza.

L’imputata è accusata di avere “indicato notizie non veritiere” nella domanda per il reddito di cittadinanza. In particolare la Procura di Perugia contesta alla donna di aver omesso di indicare se tra “i componenti familiari” vi fossero persone sottoposte a misure cautelari o con condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta e per reati ostativi.

Dai controlli effettuati sarebbe emerso che la donna era convivente con un uomo condannato in via definitiva per reati di stampo mafioso, procurandosi così un “ingiusto profitto rappresentato dal sussidio pubblico denominato reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 4.172,02 euro”.

Il giudice, nel corso dell’udienza di oggi, ha rinviato a settembre in attesa della pronuncia della Cassazione sul fatto che il reato, a fronte dell’abolizione del sussidio, resti tale o vada considerato decaduto. Abrogando l’intera disciplina del sussidio a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha disposto anche l’abrogazione delle norme incriminatrici previste dall’articolo 7, cioè della disciplina sanzionatoria per l’indebita percezione del sussidio.