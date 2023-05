Violenze e minacce per raggirare e derubare gli anziani: latitante in manette

Raggira gli anziani, derubandoli e in un caso colpendoli con una bottiglia di vetro. Dopo due anni di latitanza, una 36enne di nazionalità svedese è stata arrestata ieri a Wels, in Austria, su disposizione della Procura Generale di Perugia per i reati di furto aggravato in concorso con altre persone, tentata rapina, atti persecutori e lesioni personali volontarie.

L’arresto giunge al termine di un lungo monitoraggio degli spostamenti della latitante, tra Germania e Austria, effettuato dall’ufficio S.D.I. della Procura Generale di Perugia e l’Interpol.

La donna, che deve scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per fatti commessi nella zona dell’Aquilano, era specializzata nel raggirare gli anziani al fine di derubarli e addirittura, in un’occasione, aggrediva fisicamente la vittima colpendola con una bottiglia di vetro alla testa cagionandogli lesioni e traumi. La condannata, inoltre, per compiere i fatti criminosi, utilizzava anche coltelli e altre armi e, una volta individuate le vittime, metteva in atto pedinamenti, insulti e minacce cagionando stati di ansia che costringevano i malcapitati a ricorrere a cure mediche e cambiare il proprio stile di vita.

La donna era riuscita a rubare anche due autovetture parcheggiate, sottraendo con destrezza le chiavi ai due rispettivi proprietari.

La svedese è stata condotta presso il carcere di Wels in attesa di essere estradata in Italia.