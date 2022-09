Cade nella trappola: dal conto spariscono 8mila euro

Cade nella trappola e dal conto spariscono 8mila euro. E' successo a una donna di Cannara. I carabinieri, dopo mesi di indagini, hanno denunciato un uomo per frode informatica.

La donna, spiegano i carabinieri, ha raccontato ai militari di aver ricevuto dei messaggi anonimi con cui le veniva comunicato il blocco della carta di pagamento e le veniva richiesto di fornire i codici di accesso al conto per procedere allo sblocco. La donna è caduta nel tranello e ha inviato i codici. Secondo i militari l'uomo denunciato per frode informatica ha utilizzato quei codici per accedere al conto della vittima ed effettuare un bonifico di 8.000 euro sul proprio conto corrente.