Usa la carta aziedale per fare il pieno al furgone privato: a processo

Utilizza la carta aziendale per fare rifornimento al suo furgone e finisce in tribunale.

L’uomo, un rumeno di 48 anni, difeso dall’avvocato Simone Nicotra, è accusato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti perché “in concorso con un’altra persona”, poi deceduta, “utilizzava indebitamente la carte di rifornimento intestata alla società Unipol Rental, per effettuare un’operazione di prelievo di rifornimento di carburante” per il furgone per l’importo di 150 euro.

I fatti sono avvenuti a Fossato di Vico il 4 settembre del 2021. Dopo il rinvio a giudizio si sono già tenute due udienze nel corso delle quali è stata appurata l’irreperibilità dell’imputato e l’assenza della società vittima del raggiro. Sulla base della riforma Cartabia, il procedimento potrebbe indirizzarsi verso la chiusura anticipata.