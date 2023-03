"Dammi 800 euro e ti faccio avere il permesso di soggiorno": falso consulente processato per truffa

Soldi in cambio del permesso di soggiorno. È l’accusa che ha portato in tribunale un 45enne, difeso dall’avvocato Marco Piazzai, con l’accusa di truffa.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato, “al fine di procurarsi un ingiusto profitto” avrebbe rappresentato a un nigeriano “falsamente la possibilità di poterlo aiutare a ottenere il permesso di soggiorno”.

L’uomo avrebbe richiesto la somma di 800 euro per il disbrigo di tute le pratiche, ma una volta presi i soldi in contanti, avrebbe fatto “perdere le proprie tracce, negandosi alle numerose chiamate telefoniche della persona offesa che subiva un corrispondente danno”.

All’imputato sono contestate anche le aggravanti di “avere approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa in relazione alle condizioni della persona offesa di cittadino straniero non in possesso di un adeguato inserimento sociale e lavorativo”, arrecandogli un “danno patrimoniale rilevante gravità”.

Episodio avvenuto a Perugia il 12 giugno del 2020.