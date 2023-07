Truffa con la percezione del contributo Covid per aziende: assolto il titolare di un distributore

Un 51enne difeso dall’avvocato Delfo Berretti è stato accusato di truffa in relazione alla percezione dei contributi Covid alle aziende.

La Procura di Perugia ha contestato all’imputato il reato di truffa “perché in qualità di socio e rappresentante legale” di una società di vendita di carburanti in provincia di Perugia, “al fine di ottenere indebitamente il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, poneva in essere artifizi e raggiri, consistenti nel dichiarare falsamente che la riduzione di fatturato” subito dalla società nel mese di aprile del 2020 “era conseguenza dell’epidemia Covid-19, mentre in realtà era imputabile alla chiusura dell’esercizio commerciale dovuta a causa dell’interruzione al traffico della strada” dove si trova l’attività.

Secondo l’accusa di sarebbe, così, procurato “l’ingiusto profitto dato dalla somma di 2mila euro, pari all’importo del contributo indebitamente elargito”.

Il difensore, nella sua memoria per l’udienza preliminare, ha presentato una serie di questioni, a partire dall’assenza del dolo, dell’intenzione di truffare, di un’adesione al dettato della legge, il cui impianto è lacunoso, che la riduzione del fatturato è dovuto a entrambe le condizioni verificatesi (chiusura strada e Covid) per terminare con un parere dell’Agenzia delle entrate che depone a favore dell’imputato.

Il giudice per l’udienza preliminare, previa riqualificazione del reato, ha assolto l’imputato.