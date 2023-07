Creano una società e un sito per vendere pellet online, ma non lo consegnano: due sotto processo per truffa

Due persone sono finite sotto processo per una serie di truffe organizzate con una società fasulla che vendeva pellet online, ma non consegnava nulla.

I due imputati, un 82enne difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli e un 71enne difeso dall’avvocato Angiolo Casoli (altri tre imputati sono usciti dal processo), avrebbe acquistato una società in difficoltà “da utilizzare per la consumazione delle truffe”, aprendo conti correnti presso diversi istituti di credito, tutti intestati alla società che avrebbe operato online per la vendita di pellet.

Gli imputati avrebbero, in concorso, gestito i bonifici e i prelievi dai conti correnti nei quali le vittime della truffa, cioè il pellet venduto e non consegnato, versavano il denaro per l’acquisto. Le vendite venivano pubblicizzate su internet “operando in modo da far sembrare la società venditrice affidabile e in possesso della merce posta in vendita nonché seriamente intenzionata a concludere la transazione commerciale”.

In questo modo si sarebbero procurati l’ingiusto profitto di 292,60 euro pagati da un acquirente, di 616 euro dal pagamento di un altro cliente al quale “non veniva consegnato il quantitativo di pellet acquistato”. E ancora 302,61 euro da un compratore, 308 da un altro e 297,99 da un altro ancora. Colpo grosso a dicembre del 2015 (tutti gli episodi contestati sono avvenuti tra il novembre del 2015 e il febbraio del 2016) con un ordine di 893,79 euro e l’ultimo di 308 euro per carichi di pellet mai consegnati.