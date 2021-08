Sosteneva gli esami della patente per conto di altri, scoperto e denunciato

Si presenta all'esame di guida con i documenti di un'altra persona, ma il funzionario della Motorizzazione Civile di Perugia si insospettisce: l'attaccatura dei capelli è troppo diversa. Così chiama la Polizia stradale per un controllo e si scopre che il candidato all’esame della prova teorica per il conseguimento della patente di categoria “B” stava barando.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale di Perugia hanno controllato i sospetti del funzionario su uno dei candidati che presentava delle differenze fisiognomiche con la persona ritratta nei documenti personali precedentemente consegnati agli esaminatori.

L’uomo vistosi scoperto ha tentato di allontanarsi cercando di scavalcare il cancello perimetrale della Motorizzazione, ma è stato bloccato dagli agenti.

Dai successivi accertamenti la Polstrada è risalita all’effettiva identità dell’individuo, che aveva effettuato lo scambio di persona con un connazionale al fine di fargli illecitamente conseguire la patente di guida. L’acquisizione dei documenti permettevano di rintracciare il vero candidato che veniva denunciato in concorso per false attestazioni ed induzione in errore di pubblico ufficiale.