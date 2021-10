Acquista un Rolex su internet, ma il venditore sparisce con i soldi: processato per truffa

Mette in vendita un Rolex su internet, intasca il denaro e sparisce. Il conto corrente su cui è stato fatto il bonifico per l’acquisto, però, lo incastra e finisce sotto processo.

Protagonista della vicenda un 34enne, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, accusato di truffa “perché con artifizi e raggiri consistiti nel simulare il possesso e la proprietà di un orologio Rolex modello Airking ed inserendo un annuncio di vendita dello stesso” su Ebay “induceva in errore l’acquirente … che effettuava per detto bene un ordine d’acquisto per 673 euro” pagando con bonifico bancario su un conto corrente intestato all’imputato.

Ed è stato proprio il conto corrente ad incastrare l’imputato, perché quando l’acquirente non ha visto arrivare l’orologio e tutti i tentativi di contattare il venditore sono andati a vuoto, è scattata la denuncia e le indagini. Dal conto corrente gli investigatori sono risaliti all’attuale imputato al quale è stata notificata la citazione diretta a giudizio per truffa.