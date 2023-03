Vende online fari led per auto, ma sparisce con i soldi e non consegna la merce: processato

Mette in vendita online due fari led a prezzo scontato, incassa i soldi e non consegna nulla.

Un 37enne, difeso dall’avvocato Fabrizio Castelvecchi, è finito sotto processo con l’accusa di truffa per avere “con artifizi e raggiri” messo in vendita su un sito di annunci “due fari led posteriori originali Volkswagen” a 270 euro.

Secondo la Procura di Perugia l’inserzione avrebbe indotto in errore l’acquirente, ingannato dalla presunta affidabilità del venditore, che si sarebbe procurato “l’ingiusto profitto rappresentato dalla somma accreditata dalla persona offesa mediante ricarica su carta postepay, con pari danno per la persona offesa alla quale non veniva consegnata la merce né restituita la somma di denaro”.

Contestata anche l’aggravante di “aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa”.