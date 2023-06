Mette in vendita l'auto su Facebook, trattativa via Whatsapp e incassa sulla ricaricabile: a processo per truffa

Vende auto su Facebook, incassa i soldi e sparisce. Un italiano di 52 anni, difeso dall’avvocato Marco Marmottini, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe messo in vendita su Facebook, “con artifici e raggiri”, della autovetture “per poi, dopo aver condotto la trattativa a mezzo messaggistica Whatsapp”, incassare da un acquirente la somma di 1.650 euro, come acconto per la vendita di una Volkswagen Touran.

L’accusa sostiene che una volta ottenuta la somma tramite una ricarica su una carta prepagata, l’uomo non avrebbe consegnato l’auto, ottenendo “un ingiusto profitto con altrui danno”.

I fatti sono avvenuti il 24 gennaio del 2020 a Perugia. La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Cristina Zinci.