Compra un materasso online, ma con un trucco si fa accreditare i soldi sulla sua ricaricabile

Un 57enne della provincia di Venezia, difeso dall’avvocato Federico Baldinelli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di truffa.

Secondo l’accusa l’imputato, “mediante artifizi e raggiri” avrebbe risposto “ad un annuncio di vendita di un materasso” pubblicato sulle pagine di un sito specializzato in compravendita, dissimulando “l’intenzione di non adempiere al proprio impegno contrattuale di pagare la merce e nel fornire istruzioni per il compimento di operazioni” allo sportello bancomat.

L’imputato avrebbe fornito delle informazioni così confuse da ingenerare un errore nel venditore, il quale invece che incamerare il denaro, avrebbe finito per versarlo sul conto dell’acquirente: 984 euro che sarebbero andate sulla carta ricaricabile dell’imputato. Da qui “l’ingiusto profitto patrimoniale corrispondente, con pari danno per il venditore”.

L’episodio è avvenuto il 13 novembre del 2019.