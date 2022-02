Shopping online con il trucco: commerciante truffata con il finto bonifico

Acquista merce online per oltre mille euro di valore, ma prima finge di aver pagato con un bonifico fasullo e poi sparisce.

Un 38enne, difeso dall’avvocato Edoardo Maglio, è finito sotto processo per truffa perché “con artifizi e raggiri traeva in inganno” la titolare di un sito di ecommerce, “inducendola a spedire la merce ordinata (per un valore di 1.073,94 euro)”, procurandosi un “ingiusto profitto, pari al valore della merce, dato il mancato pagamento della stessa”, determinando un danno alla persona offesa “che a fronte della regolare consegna di quanto ordinato, non riceveva la somma di denaro dovuta”.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe attestato falsamente l’avvenuto pagamento inviando alla vittima, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Patrizia Conti, “una mail contenente copia del bonifico, proveniente da un contro di una banca estera, rivelatosi mai effettuato in quanto la somma non è mai stata accreditata sul conto corrente della persona offesa”.

Nel corso di una telefonata, inoltre, l’imputato avrebbe “rassicurato” la parte offesa “dapprima giustificando il ritardo nell’accredito in ragione del fatto che si trattava di una banca estera e, successivamente, negandosi ad ogni tentativo di contatto”.