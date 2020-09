"Hai vinto un cellulare", ma è un trucco per svuotare la carta di credito. L'allarme della Polposta

“Negli ultimi giorni numerosi utenti segnalano la ricezione del seguente sms: ‘Secondo Avviso: (Nome utente), Abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo di AMAZON-PRIME, Per richiederlo segui questo link: http:/….. (Nome Link) "’ – si legge in un post della Polposta - Cliccando sul link, l’ignaro utente viene indirizzato su una finta pagina di Amazon, dove gli viene richiesto di rispondere a delle semplici domande personali, al termine delle quali è richiesto il pagamento, tramite carta di credito, di una somma irrisoria per avere un costoso iPhone”.

Non si vince nulla, anzi, “viene sottratto l’importo, ma il cellulare non sarà mai spedito – specifica la Polizia postale - Nella circostanza i dati della carta vengono usati per attivare un abbonamento a pagamento”.

La Polizia di Stato raccomanda “di non cliccare sui link indicati nei messaggi e di non inserire mai i propri dati personali, a maggior ragione i dati delle nostre carte di credito”.