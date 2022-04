Pensa di fare un affare, ma perde 4.200 euro: pensionato truffato

Raggirato online, perde 4.200 euro. I carabinieri di Norcia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto un 32enne. L'uomo, di nazionalità italiana, già noto ai carabinieri per truffe simili in diverse regioni, è ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un pensionato di Norcia. Le indagini sono durate quattro mesi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri a dicembre del 2021 un 60enne ha trovato online l’offerta di vendita di una macchina agricola. L'uomo ha contattato l’inserzionista e i due si accordavano per un pagamento di 4.200 euro, da versare in due rate con bonifico istantaneo. Pochi giorni dopo il pagamento della seconda rata, ecco la sorpresa. Il 'venditore' ricontatta il 60enne e gli racconta "dell'improvvisa scoperta dell’esistenza di un provvedimento di sequestro sul mezzo" e che il passaggio di proprietà non sarebbe andato a buon fine "se non dopo un ulteriore versamento di 3900 euro".

Il pensionato, a questo punto, si è rivolto ai carabinieri di Norcia. Così sono partite le indagini che hanno portato alla denuncia del 32enne.