Perugia, 28 persone comprano la stessa console, ma nessuno la riceve: venditore sotto processo per truffa

Ventotto persone truffate, convinte di comperare tablet e cellulari di ultima generazione oppure una console con videogiochi e joystick con offerte incredibili in rete, ma che hanno pagato per non ricevere nulla.

Un uomo di 35 anni, un campano difeso dall’avvocato Giovanna Mirella Anania, deve rispondere dell’accusa di truffa ai danni di 28 persone per aver posto l’annuncio di vendita di prodotti di elettronica fornendo “recapiti tramite email e utenze effettivamente in suo uso”, ma dichiarando “false generalità” per concludere “le trattative e concordare le modalità di pagamento e consegna della merce, inducendo così in errore” gli aspiranti acquirenti”.

L'imputato è già detenuto presso il carcere di Poggio Reale per tante condanne definite per lo stesso reato e altrettanti procedimenti sono pendenti davanti a numerosi tribunali d'Italia.

Secondo l’accusa avrebbe intascato 260 euro per un Ipad4, 350 euro per un Iphone 5, 300 per una Playstation 4 con due joypad, 165 euro per un’altra inesistente consolle, rivenduta un’altra volta a 180 euro e poi ancora a 150, e per altre 18 volte, cambiando il prezzo in base al gioco abbinato.

Tutto materiale che non è mai esistito e che gli acquirenti, dopo aver pagato con bonifico bancario non hanno mai ricevuto.