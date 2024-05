Le rubano l'identità per fare le truffe online, processata e assolta

Le rubano l’identità per fare truffe su internet e finisce sotto processo con l’accusa di aver raggirato un acquirente.

L’imputata, però, al termine del processo davanti al giudice penale del Tribunale di Spoleto, è stata assolta per non aver commesso. La donna era accusata di truffa “per aver messo in vendita su internet due borse usate ed aver incassato il relativo prezzo senza però procedere alla consegna dei beni”.

Secondo il giudice, per, “la circostanza che il conto su cui è stato fatto l’accredito fosse intestato all’imputata, infatti, non è sufficiente a provare il suo coinvolgimento”.

Anche perché la trattativa tra venditore e acquirente è avvenuta esclusivamente tramite messaggi sul cellulare e “l’utenza è risultata intestata a soggetto diverso dall’imputata, i cui rapporti con quest’ultima non sono stati accertati”.

La sentenza di assoluzione è stata anche inserita nella newsletter giuridica della Corte d’appello che contiene le decisioni più importanti emesse nel Distretto giudiziario.