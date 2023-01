Cellulare con accessori a metà prezzo, ma è una truffa: in due sotto processo

Cellulare come nuovo, in condizioni perfette, con scatola originale e accessori. Prezzo imbattibile e consegna mai avvenuta.

In due, difesi dagli avvocati Letizia Cutini e Massimiliano Scavo, sono finiti sotto processo per truffa, entrambi accusati di avere, in concorso, “con artifizi e raggiri consistiti nell’aver pubblicato suo sito subito.it un falso annuncio relativo all’offerta in vendita di un telefono cellulare Iphone 8”, reclamizzato come “in ottime condizioni, funzionante in tutto” a 420 euro.

I due, secondo l’accusa, avrebbero intrattenuto “trattative commerciali” con la vittima del raggiro, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Veronica Virduzzo, “traendo in inganno l’acquirente sulla serietà dell’annuncio e la convenienza dell’offerta”.

Inganno in base al quale la vittima avrebbe versato la somma, ricaricando una postepay, senza però ricevere il telefono.