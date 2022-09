"Il suo annuncio è illegale, deve pagare per rimuoverlo": due a giudizio per truffa

Finge di essere l’avvocato di un sito di annunci di compravendite e tenta di truffare una ragazza che aveva messo in vendita un oggetto.

Due persone sono finite sotto processo con l’accusa di truffa nei confronti di una utente del servizio perché “dopo averla ingiustamente accusata di avere pubblicato un annuncio illegale sul sito” di compravendite, avrebbero fatto crederle “che per la rimozione dello stesso bastava inizialmente pagare solamente la somma di 0.88 euro mediante bancomat, con artifizi e raggiri, consistiti nel dichiararsi appartenente all’ufficio legale” del sito, cercavano “di indurla in errore tentando di farsi accreditare la somma di 100 euro su una postepay, asseritamente appartene alla Polizia postale”, ma in realtà intestata al complice.

I due non riuscivano nella truffa perché in quel momento il servizio di ricarica era malfunzionante.

La giovane si è costituita parte civile tramite l’avvocato Pasquale Perticaro.