Truffa del lotto, prende i soldi delle giocate e non li versa allo Stato: condannato

Incassa le giocate del Lotto e non versa la parte che spetta allo Stato e l’Amministrazione dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e dei monopoli gli revoca la licenza, incamera le polizze assicurative e si rivolge alla Corte dei conti per il danno erariale.

La Procura regionale della Corte dei conti ha chiesto la condanna del gestore di una ricevitoria per “il mancato riversamento, detratto l’aggio dell’8%, dei proventi del gioco del lotto” per un ammontare di 3.333,16 euro.

Secondo i giudici contabili “in base alla vigente normativa ed alle pattuizioni contrattuali” il gestore della ricevitoria era tenuto “a versare alla società concessionaria ... entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione del sabato, i relativi proventi al netto dell'aggio dell'8%, degli importi delle giocate annullate e delle vincite pagate”. Rispetto alle settimane del 16 luglio 2019, del 23 luglio 2019, del 30 luglio 2019 e del 6 agosto 2019, però, l’uomo avrebbe omesso di versare le somme dovute, senza dare seguito ai “quattro atti di intimazione di pagamento”. Per cui si procedeva “alla revoca della concessione per decadenza” di tutti i prodotti e generi soggetti al regime di monopolio. Con tanto di incameramento della cauzione pari a 4.000 euro.

Ne discende la condanna dell’uomo al pagamento della somma, incrementata con la rivalutazione monetaria. Siccome l’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria “ha disposto l’incameramento testualmente a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali” di 1.597,49 euro della polizza fideiussoria e di 4.000 euro oggetto del deposito cauzionale, in sede di esecuzione “l’amministrazione terrà conto, in sede di esecuzione della sentenza, dell’eventuale effettivo introito di tali somme, portandole in detrazione dal danno come sopra liquidato con gli accessori”.