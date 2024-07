"Il futuro è nei dollari", ma poi sparisce con 150mila euro della cliente: condannato ex promotore finanziario

Quattro mesi di reclusione, condanna al pagamento delle spese processuali e di parte civile, dei danni e restituzione di 150mila euro spariti. È la condanna inflitta ad un ex promotore finanziario accusato di aver sottratto ad una cliente il denaro e di averlo depositato nel conto corrente della suocera e della moglie.

L’uomo, difeso dall’avvocato Carla Archilei, era finito sotto processo con l’accusa di truffa in quanto in “qualità di promotore e consulente finanziario” di un gruppo bancario avrebbe proposto ad una “sua cliente da anni, la conversione di due titolo azionari in dollari americani, sottoponendo in realtà alla sua firma anche una disposizione di bonifico bancario, inducendola in errore sul vantaggio che le sarebbe derivato”. Secondo la Procura di Perugia avrebbe così ottenuto un “ingiusto profitto consistito nella distrazione di 150mila euro”.

La signora aveva piena fiducia del consulente e così, quando questi le aveva proposto di cambiare investimento e di puntare sui dollari statunitensi, aveva accettato e firmato i moduli per smobilitare un investimento precedente e ritirare i soldi da reinvestire. Passato qualche mese, però, non aveva più ricevuto le comunicazioni dalla banca su come procedeva l’affare. Così insospettita la donna aveva scritto direttamente alla banca, scoprendo che i soldi erano stati ritirati e bonificati sul conto della suocera del consulente.

La Procura contesta “la disposizione dapprima bonificata sul conto corrente intestato” alla suocera del consulente e “poi mediante quindici operazioni di home banking” la somma veniva fatta transitare sul contro “intestato alla moglie”.

Nel frattempo la signora vittima della truffa è deceduta, lasciando la somma sparita in eredità alla donna di compagnia, che si è costituita parte civile tramite gli avvocati Luigi Costa e Giuseppe Ferraro. La quale al termine del processo ha avuto ragione tornando in possesso della somma (al momento sulla carta) che le era stata lasciata in eredità.