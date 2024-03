Pagato per visionare film e video su internet, ma poi lo truffano con gli investimenti online fantasma

“Ti paghiamo per guardare dei video su internet”, ma poi lo truffano con gli investimenti fantasma.

È quanto capitato ad un perugino, assistito dall’avvocato Michele Maria Gambini, che ha sporto querela per truffa dopo aver accettato un’offerta di lavoro, prima, e di investimenti online in seguito.

Secondo la denuncia l’uomo era stato contattato da un’azienda italiana, con partita Iva, che proponeva un’offerta di lavoro particolare: doveva guardare, dietro compenso, dei trailer di film o video musicali sulla piattaforma YouTube, per aumentare le visualizzazioni. L’azienda gli forniva un elenco di video da guardare ogni giorno davano loro l’elenco dei video da guardare ogni giorno. L’uomo doveva solo fare uno screenshot del filmato visionato e mandarlo all’azienda. Dopo un primo periodo in cui l’uomo ha visionato dei filmati ed è stato regolarmente pagato, arriva una seconda proposta: investire tramite l’azienda e un loro sito web nel trading online connesso con alcune case cinematografiche o di musica. Non avrebbe dovuto fare nulla, ma solo seguire le indicazioni inviate in una chat su Telegram.

Così l’uomo investiva gli 800 euro previsti come primo investimento (cioè la stessa cifra che aveva ricevuto per visionare i film), e poi seguendo le indicazioni investiva 1.200 euro, poi ancora 1.600 euro, ancora mille euro, fino ad arrivare ad un ultimo bonifico di 1.600 euro. Dopo l’ultimo versamento, però, dall’azienda non arrivavano più messaggi e il suo portafoglio di investimenti risultava azzerato.

Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato una volta compreso di essere stato vittima di un raggiro.