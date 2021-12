False attestazioni di lavoro per ottenere la pensione, in tre finiscono davanti al giudice

L’ufficio non era autorizzato, i documenti prodotti erano falsi e la trasmissione delle informazioni all’Inps era illegittima. Tre persone, il presidente di un’associazione sindacale, un socio e un consulente del lavoro, sono finiti sotto processo con l’accusa di aver prodotto e consegnato documenti falsi per ottenere posizioni previdenziali.

I tre imputati, difesi dagli avvocati Teresa Giurgola. Fabiana Silvestri e Cinzia Leoni, sono accusati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, “per avere in concorso tra loro, riattivato fittiziamente la sede” del patronato “esercente il disbrigo di pratiche di attività sindacali, senza la prevista affiliazione” ad un ente certificato “ed avere, successivamente, costituito presso il Centro per l’impiego e l’Inps di Perugia le fittizie posizioni previdenziali in favore” di due persone per un importo di 2.962 euro.

Il terzetto è ritenuto responsabile anche di aver trasmesso “telematicamente, per il tramite del consulente del lavoro … nella banca dati Anpal della comunicazioni di assunzioni obbligatorie, e creando altresì falsi prospetti paga attestanti i periodi lavoratici dei predetti e trasmettendo telematicamente all’Inps” le denunce contributive “inducendo l’ente di previdenza in errore che formava in tal modo false posizioni previdenziali utili ad accreditare in favore delle predette persone contibuti finalizzati al diritto di assistenza previdenziale e pensione”.

L'Inps si è costituita parte civile nel procedimento.