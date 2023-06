Minacciati per aver fatto "perdere tempo" alle ragazze nei siti di incontri e costretti a pagare: sei indagati

La Polizia di Stato ha eseguitoa sei decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di sei stranieri, residenti in Italia, indagati per i reati di estorsione e minacce in danno di alcuni utenti di siti d'incontri.

L'attività di indagineè nata dalla denuncia di un uomo che, dopo aver contattato delle ragazze su un sito di incontri è stato minacciato da ignoti soggetti, che hanno paventato mali ingiusti a lui e ai familiari e che lo hanno costretto a pagare - a più riprese - un importo complessivo superiore a 3mila euro.

Dagli approfondimenti investigativi è emerso che il gruppo avrebbe agito così in tutta Italia e con le stesso mdoalità: dopo essersi presentati come "gestori" di alcune ragazze presenti nei siti d'incontri, hanno inviato ai fruitori tramite applicativi di messaggistica istantanea, una serie di minacce con l'accusa di aver fatto perdere del tempo - e quindi degli introiti - alle "loro" ragazze; soldi che avrebbero dovuti essere pagati dagli utenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Postale perugina, a questo punto, hanno incrociato migliaia di dati, tra tabulati telefonici e file di log, che hanno portato all'individuazione di sei soggetti, che potrebbero avere un diretto coinvolgimento nella vicenda.

All'esito delle perquisizioni, gli operatori hanno sottoposto a sequestro numerosi supporli informatici che saranno oggetto di specifici accertamenti tecnici.